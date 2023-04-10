صلاة العيد الساعة كام في محافظة مطروح؟.. «الأوقاف» تحصر الساحات والمساجد

صلاة العيد الساعة كام 2023 في محافظة مطروح، سؤال يتردد في أذهان المواطنين خلال هذه الأيام مع العشر الأواخر من الشهر الكريم، وأيام قليلة تفصلنا عن العيد، في ظل الاستعدادات الكبيرة التي تجهزها مديرية الأوقاف بمطروح استعدادا لهذه المناسبة.

صلاة العيد الساعة كام 2023 في محافظة مطروح؟ أجابت عليه الهيئة العامة للمساحة المصرية من خلال إمساكية 2023.

موعد صلاة العيد 2023 في محافظة مطروح

وأعلنت هيئة المساحة موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة مطروح وتنشرها «الوطن» خلال التقرير في جميع مراكز ومدن المحافظة من الإسكندرية شرقا وحتى السلوم غربًا، وهي كالتالي:

- موعد صلاة عيد الفطر في مدينة مرسى مطروح الساعة 6.03 صباحا.

- موعد صلاة عيد الفطر في مركز ومدينة الحمام الساعة 5.58 صباحا.

- موعد صلاة عيد الفطر في مركز ومدينة العلمين الساعة 5:59 صباحا.

- موعد صلاة عيد الفطر في مركز ومدينة الضبعة الساعة 6.00 صباحا.

- موعد صلاة عيد الفطر في مركز ومدينة النجيلة الساعة 6.04 صباحا.

- موعد صلاة عيد الفطر في مركز ومدينة سيدي براني الساعة 6:05 صباحا.

- موعد صلاة عيد الفطر في مركز ومدينة السلوم الساعة 6.06 صباحا.

- موعد صلاة عيد الفطر في مركز ومدينة سيوة الساعة 6.07 صباحا.

إستعدادات عيد الفطر في محافظة مطروح

وقال الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح في تصريح خاص لـ«الوطن» إن هناك استعدادات شاملة لاستقبال صلاة عيد الفطر في محافظة مطروح وجري تحديد جميع الساحات والمساجد التي سيؤدي بها المواطنين الصلاة، في مراكز ومدن المحافظة في جميع المراكز والمدن، والتنسيق مع المفتشين الإدارات الفرعية للأوقاف لمتابعة الجاهزية.