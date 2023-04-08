أيمن بهجت قمر لـ«أنا والقناع»: أنا السبب في فشل فيلم أحمد مكي سمير أبو النيل

قال السيناريست أيمن بهجت قمر، إن إيرادات النجم محمد رمضان فى السينما في المتوسط، وليست عالية، متابعا: «أنا بحب محمد رمضان وأعتز به، وهو نمبر وان باللي بيعمله في الأغنية، وفي التليفزيون ممتاز، وعنده كيميا مع محمد سامي، وبيعرف يقدمه بشكل كويس»، مشيرا إلى أنه السبب في فشل فيلم أحمد مكي سمير أبو النيل.

نمبر وان في السينما بالإيرادات

أضاف «قمر» خلال استضافته ببرنامج «أنا والقناع»، المذاع على قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية عبدالوهاب، أن وضع محمد رمضان مختلف فى السينما، متابعا: «نمبر وان فى السينما بالإيرادات مش بالتهجيص، لكن إيراداته الثالث والرابع، وعمرها ما كانت نمبر وان، باستثناء السنة اللي كان هيعمل فيها فارق كبير كان فيلم قلب الأسد، وكان فيه منافسة مع فيلم ولاد رزق».

سوء نتائج فيلم سمير أبوالنيل

أشار أيمن بهجت قمر، إلى أنه المسؤول عن سوء نتائج فيلم سمير أبوالنيل، متابعا: «أنا السبب إن فيلم أحمد مكي مش ناجح قوي، وسوء اختيارى للموضوع، والفيلم فيه ناس كتيرة موجودة شبهه جدا دلوقتي، كان فيلم حلو بس مش في وقته».