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استئصال ورم كبير من صدر مريض في المستشفى الجامعي ببني سويف

الفريق الطبي: الورم نادر الحدوث

كتب:

عمرو رجب
07:33 م | الإثنين 10 أبريل 2023
المستشفى الجامعي ببني سويف

المستشفى الجامعي ببني سويف

نجح فريق طبي بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفيات جامعة بني سويف، بقيادة الدكتور جهاد محمد مصطفى، مدرس واستشاري جراحة القلب والصدر، في إجراء جراحة لاستئصال ورم كبير الحجم بالصدر مقاس 20×14 سم لمريض من أبناء محافظة بني سويف، يبلغ من العمر 60 عاما.

الفريق الطبي: الورم من نوع نادر الحدوث

وأكد الفريق الطبي القائم على الجراحة في مستشفى بني سويف الجامعي أن هذا النوع من الأورام نادر الحدوث، وتكمن خطورة الجراحة في كبر حجم الورم والتصاقه بالرئة والحجاب الحاجز وضغطه على قلب المريض، ويحتاج استئصال الورم إلى دقة ومهارة عالية للمحافظة على أعضاء الجسم المحيطة بالورم وإزالة الورم بالكامل دون حدوث نزيف شديد يعرض حياة المريض للخطر.

تحضير المريض للجراحة

وحضر المريض إلى مستشفيات جامعة بني سويف يعاني من نهجان وآلام بالصدر وتم تحضيره للجراحة وإجراء كل الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة بأحدث الأجهزة والتجهيزات المعدة لخدمة أبناء محافظة بني سويف، وتعافى المريض بسرعة وخرج من المستشفى بعد يومين فقط من إجراء الجراحة.

الفريق الطبي المشارك في الجراحة

وتكون فريق الجراحة والتخدير المكون من الدكتورة جهاد محمد مصطفى مدرس واستشاري جراحة القلب والصدر، والدكتورة دعاء معاذ، والدكتور مصطفى المصري، مدرس التخدير، والدكتور حسام مصطفى والدكتور عبد الرحمن ربيع، مدرسين مساعدين جراحة القلب والصدر، والدكتور حسني محسن، والدكتور حسام عاطف أطباء مقيمين.

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