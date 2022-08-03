إصابة شخص في حريق منزل ببني سويف ونقله إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم على حريق شب في منزل بقرية بني عفان التابعة لمركز بني سويف، حيث أسفر الحريق عن إصابة شخص بسحجات وكدمات أثناء مشاركته في عملية الإطفاء وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالإضافة إلى نقل المصاب إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بنشوب حريق داخل منزل في بني سويف

وتلقى اللواء طارق أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية لأمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق داخل منزل بقرية بني عفان التابعة لمركز بنى سويف، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث للسيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران إلى المنازل المجاورة.

سيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق

وهرعت سيارات الإطفاء التابعة للحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف إلى موقع البلاغ وتم السيطرة على الحريق قبل اندلاعه في المنازل المجاورة، فيما نقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف «محمد. م»، 32 سنة، مصابا بسحجات وكدمات متفرقة بالظهر، إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقى العلاج اللازم داخل المستشفى.

إصابة 3 أشخاص بحالة إعياء داخل قطار

وفي سياق آخر نقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف 3 أشخاص أصيبوا بحالة إعياء، داخل أحد قطارات الصعيد، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بنى سويف التخصصي لفحصهم وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة.

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي كلا من: «نصر. ع»، 25 سنة، و«محمود. ع»، 22 سنة، و«منصور. ع»، 22 سنة، جميعهم مقيمون محافظة سوهاج مصابين بإعياء وعدم اتزان، وجار إجراء الفحوصات الطبية لهم داخل المستشفى.