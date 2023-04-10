مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 19.. أحمد مكي يراهن منافسه على المزاريطة

تحدي حزلقرم خلال الحلقة 19 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، الذي يذاع يوميا على قناة أون عقب أذان المغرب، منافسة فاروق سماحة أن يفوز في المباراة المقبلة.

أحداث الحلقة 19 من مسلسل الكبير أوي7

وراهن حزلقوم خلال برنامج إبراهيم فايق ضمن أحداث الحلقة 19 من مسلسل الكبير أوي، منافسة على المزاريطة إذا خسر المبارة التي تقام بينهما بعد خسارة فريق حزلقوم، في حين لو فاز حزلقوم يتنازل منافسه عن النادي الخاص به لحزلقوم بيع وشراء، كما سيتم الاستعانة بحكام أجانب خلال المباراة.

أبطال مسلسل الكبير أوي7

ويشارك في مسلسل الكبير أوي7، عدد من نجوم الكوميديا؛ أبرزهم: أحمد مكي وبيومي فؤاد ومحمد سلام وهشام إسماعيل، ويعرض يوميا عقب أذان المغرب مباشرة على قناة أون، وتتم الإعادة الأولى 12:30 منتصف الليل والثانية 2:00 مساء.