ينتظر جمهور الفنان أحمد مكي، موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة ON، بعد الأحداث الكوميدية الشيقة التي شهدتها الحلقة السابقة بظهور حزلقوم شقيق جوني والكبير، وعودته إلى قرية المزاريطة مجددًا.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on اليوم

ويُعرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on اليوم، بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد فرج، في تمام الساعة 6:15 مساءً عقب أذان المغرب، وتكون الإعادة الأولى في الساعة 12:30 منتصف الليل، أما الإعادة الثانية فتكون في تمام 2:00 مساء اليوم التالي.

أحداث الحلقة 18 من مسلسل الكبير أوي 7

وظهر خلال أحداث الحلقة 18 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، حزلقوم الذي عاد لشراء مصنع شرابات لإنتاج خط شرابات برتقالية اللون خاصة به، ويُفاجئ بوجود فريق كرة قدم خاص بالمصنع ويتحمس له، ويترك المصنع ويذهب لمشاهدة مباراة يلعبها الفريق، لكن الأخير يتلقى هزيمة ساحقة، ويخسر حزلقوم سيارته بعد رهان مع صاحب الفريق المنافس.