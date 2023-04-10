إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارة ميكروباص وربع نقل بأسيوط

أصيب 5 أشخاص بجروح متفرقة في أنحاء الجسم إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل، اليوم السبت، بشارع أحمد حسن الباقوري بحي شرق مدينة أسيوط، وتم نقل المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج.

بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقي إخطارا من مأمور قسم ثان أسيوط يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين إحداهما ميكروباص وأخرى ربع نقل بشارع أحمد حسن الباقوري دائرة القسم.

نقل المصابين للمستشفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية وضباط وحدة المباحث، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص تحمل أرقام «ي س ج 5316»، وأخرى ربع نقل تحمل أرقام «ي ب ر 5192»، ونتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، واصطدام السيارة الميكروباص في عمود الإنارة.

تحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة ورفع آثار الحادث وتيسير حركة المرور بواسطة إدارة المرور.