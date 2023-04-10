مصرع شخص صدمته سيارة في الضبعة بمطروح.. «مات صائما»

لقي شخص مصرعه صدمته سيارة أثناء أذان المغرب، داخل محجر في مدينة الضبعة بمطروح، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الضحية إلى أقرب مستشفى، وأخطرت مباحث قسم شرطة اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

نقل الجثة للمستشفى

واستقبل مستشفى الضبعة المركزي ضحية الحادث، ويدعى فارس ياسر عطية، 20 سنة، من الشرقية، جثة هامدة.

وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى الضبعة، بعد توقيع الكشف الطبي عليه من خلال مفتش الصحة، وتم وضعها تحت إشراف جهات التحقيق.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة الضبعة شرق مطروح إلى موقع الحادث، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.