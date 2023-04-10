مجازاة مدير شؤون قانونية تجاوز في حق زميله بـ«تأمينات المنيا»

أصدرت المحكمة التأديبية العليا، حكمًا بمجازاة مدير عام الشؤون القانونية بمنطقة تأمينات المنيا بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بعقوبة اللوم، لما نُسب إليه وثبت في حقه، لارتكابة مخالفات داخل المؤسسة أبرزها تهديد أحد المواطنين بالذبح.

خالف القواعد المنظمة للعمل

وقالت المحكمة إن مدير عام الشؤون القانونية بمنطقة تأمينات المنيا بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قام في يومي 17/1/2022، 14/2/2022 بوصفه السابق، وبدائرة عمله سلك مسلكا معيبا لا يتفق مع الاحترام الوظيفي الواجب اتباعه وخالف القواعد المنظمة للعمل.

اتهم احد العاملين بالتزوير

وأشارت إلى أن المتهم وجه اتهاما لأحد العاملين بتزوير قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (70) لسنة 2022 على خلاف الحقيقة والاتصال بشرطة النجدة وإحضارها لمنطقة التأمينات بالمنيا، كما هدده بالقتل.

وإذ أجرت إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل تحقيقاتها، فقد ارتأت أن المحال ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها بالمواد أرقام (57)(58)(60)(61) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والمواد (21)(22)(23)(24) من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن أعضاء الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة، ومن ثم طلبت من النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية في مواجهته.