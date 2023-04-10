حالة الطقس غدا في المحافظات.. انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا في المحافظات، موضحة وجود فرص لسقوط أمطار ليلاً على بعض المناطق تترواح نسبتها من 30 إلى 50%، مع تكون الغيوم الجزئية ونشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات، ذكر بيان الأرصاد الجوية، تعرض القاهرة الكبرى إلى سقوط أمطار خفيفة تصل إلى 30%، مع نشاط للرياح تصل إلى 30 كيلومترا في الساعة مع تكون الغيوم الجزئية، وتسجل العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.

فرص سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وتتعرض محافظات جنوب الوجه البحري إلى سقوط أمطار بنسبة 30%، ونشاط للرياح تصل سرعتها إلى 32 كليومترا في الساعة، وتسجل العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة.

كما تسجل العظمى في السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري 21 درجة والصغرى 13 درجة مع طقس غائم جزئيا وسقوط أمطار بنسبة 50% وسجلت الرياح 33 كيلومترا في الساعة.

وتتوقع الأرصاد سقوط أمطار على محافظات السواحل الشمالية الشرقية بنسبة 40%، وتسجل العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة مع تكون الغيوم.

الظواهر الجوية المتوقعة في طقس المحافظات غدا

كما تسقط أمطار على جنوب سيناء والبحر الأحمر بنسبة تصل إلى 30%، وتسجل العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة.

وتنعدم فرص سقوط الأمطار غدا في محافظات شمال وجنوب الصعيد مع زيادة سرعة الرياح والتي تصل إلى 32 كيلومترا في الساعة.