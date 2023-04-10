مصرع موظف في مشاجرة بمركز بني مزار بالمنيا

لقي مؤذن مصرعه خلال مشاجرة بقرية الجندية التابعة لمركز بني مزار في شمال محافظة المنيا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

مقتل مؤذن مسجد بقرية الجندية

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مستشفى بني مزار المركزي، تتضمن وصول «أحمد.ف» 38 عاما، موظف بالأوقاف، ويعمل مؤذن في مسجد، جثة هامدة، إثر إصابته بطلق ناري خرطوش بالرأس.

جهود لتحديد وضبط المتهمين

بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال المباحث الجنائية، وإجراء التحريات الأولية، تبين مقتل المؤذن خلال مشاجرة مع آخرين جار تحديدهم بقرية الجندية التابعة لمجلس قروي أبو جرج، في غرب مركز بني مزار، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات وسرعة تحديد وضبط المتهمين.