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القبض على سائق وعاطل بتهمة سرقة أحد الأشخاص بالمعادي

كتب:

محمد بركات
08:10 م | الإثنين 10 أبريل 2023
وزارة الداخلية - أرشيفية

وزارة الداخلية - أرشيفية

رصد تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يتضمن قيام قائد مركبة «توك توك» بسحل مواطن بإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مركبة «التوك توك» المشار إليها وعدد 2 مُستقليها (سائق - عاطل)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقررا بأنه بتاريخ 6 الجاري أثناء قيامهما بتوصيل شخص إلى المنطقة محل الواقعة قاما بمغافلته وخطف حقيبة يده بها (مبلغ مالي - هاتفه المحمول) ودفعه خارج مركبة «التوك توك»، وتعلقه بها وسقوطه أرضًا، وقد تم تحديد (المجنى عليه) وقرر عدم إبلاغه في حينه لشعوره بحالة إعياء.

 

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