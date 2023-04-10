ضبط متهم تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك بالمرج

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب «توصيل الأسلاك».

عقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، كما تمّ بإرشاده ضبط إحدى الدراجات النارية حصيلة إحدى وقائع السرقة بمحيط سكنه، وباستدعاء المجني عليهم اتهموه بالسرقة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.