رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ضبط متهم تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك بالمرج

كتب:

محمد بركات
01:08 م | الإثنين 10 أبريل 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب «توصيل الأسلاك».

عقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، كما تمّ بإرشاده ضبط إحدى الدراجات النارية حصيلة إحدى وقائع السرقة بمحيط سكنه، وباستدعاء المجني عليهم اتهموه بالسرقة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ المزيد:

الأمن العام يضبط 40 كيلو حشيش مع مسجل خطر في العريش

«الأمن العام» يضبط 16 بندقية مع تاجر سلاح في أسيوط

الأمن العام يضبط 266 قضية مخدرات وتنفيذ 58 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

الأمن العام: ضبط 342 قضية مخدرات وتنفيذ 82 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة
بقلم محمد بركات