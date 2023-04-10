«باب رزق» يسلط الضوء على إعادة تدوير وصناعة الأشياء القديمة

سلط برنامج «باب رزق» المذاع على قناة dmc، الضوء على إعادة تدوير وصناعة الأشياء القديمة، وقال الكاتب الصحفي والإعلامي يسري الفخراني: «رمضان كريم وبيحب البهجة والأشياء الجميلة، وهنا أشياء جميلة صناعة مصرية 100% يدوي بأسعار رمزية لكل بيت وجزء منها ورش كثيرة منها في القاهرة القديمة».

إعادة إحياء المنتجات القديمة

وقالت «هبة»: «بدأت فكرة الألوان والتطوير فيها بإعادة إحياء المنتجات القديمة والتراثية، منذ 14 سنة ثم شاركني شقيقي حيث تم تلوين البراد والكنكة ولمبة الجاز وحلل وسبرتاية، كما خضت التجربة الصعبة والمختلفة وعمل أشياء جديدة، وذلك من خلال دراسي التي ساعدتني على ذلك، حيث تخرجت من كلية التربية الفنية جامعة حلوان وهي أفضل كلية تخرج طالب يعمل على إفادة نفسه ولا يعتمد على الوظائف».

المساعدة في العمل

وتابعت «هبة»، كل زملائنا الآن يساعدونا في العمل خريجي تربية فنية، موضحة أن الحلم في البداية كان بسيط من خلال العمل بيدي فقط، وبعد أن كبر شقيقي عبدالرحمن ساعدني وحدة وحدة حتى أصبح أساسيا، لافتة إلى أن رأس المال كان 20 ألف جنيه، وبدأنا في الأباجورة ثم الألومنيوم وأضفنا لهم ألوان ورسومات وتصميمات.