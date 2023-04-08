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«باب رزق» يستعرض فن صناعة الشفتشي بالذهب والفضة

كتب:

محمد عزالدين
06:57 م | السبت 08 أبريل 2023
صناعة الشفتشي

صناعة الشفتشي

خصص برنامج «باب رزق» المُذاع عبر فضائية «dmc»، ويقدمه الصحفي والإعلامي يسري الفخراني حلقة اليوم عن «صناعي الشفتشي» في مصر.

فن صناعة الأدوات المنزلية

وكشف «عم سيد»، صاحب ورشة بالجمالية، أن الشفتشى عبارة عن فن صناعة الأدوات المنزلية والحلى المزركشة بأسلاك من الذهب والنحاس والفضة.

وأشار «عم سيد»، إلى أن صناعة صينية من الشفتشى تستغرق شهرًا في مصر، وصناعتها في دولة خارجية قد تستغرق 7 أشهر، لافتًا إلى صناعة الشفتشي تنبع من تفكير الصانع نفسه وليس تصميم يعمل عليه، إذ يتم أيضا زخرفة الأحجار الكريمة بخيوط الشفتشى.

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