حملة مكبرة لمراجعة تراخيص معارض السيارات في القاهرة

شن حي شرق مدينة نصر بالقاهرة حملة مكبرة لمراجعة تراخيص معارض السيارات، وأسفرت الحملة عن غلق عدد من المعارض المخالفة لإدارتها بدون ترخيص، في إطار خطة الحي متابعة الجهود اليومية المبذولة لغلق المحلات التجارية المخالفة، كما جرى غلق وتشميع معرض بمدخل ب السويسري لإدارته بدون ترخيص، بالإضافة إلى غلق وتشميع معرض سيارات بالسويسرى أ الحي العاشر بسبب الإدارة بدون ترخيص.

إزالة الاشغالات

وفى إطار الاستجابة لشكاوى المواطنين وإزالة صور الإشغالات التي تعوق سير المارة والسيارات وتشوه المظهر الجمالي والحضاري لشوارع الحي، قامت إدارة المتابعة الميدانية والاشغالات بحي شرق مدينة نصر برفع عربة مشروبات من أمام عقار في زهراء مدينة نصر وجار متابعة رفع ما يستجد من إشغالات.

مبادرة ذوى الهمم

كما شهدت القاهرة اليوم انطلاق فعاليات مبادرة النهوض بذوي الهمم، حيث تم تنظيم حفل الإفطار الجماعي وافتتاح معرض الملابس بسعر مخفض للطلاب والعاملين بجامعة الأزهر بمركز الشيخ صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بمبنى الأمانة العامة.