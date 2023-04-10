الفنان أحمد عبدالله مؤدي شخصية كارم فتح الله: تلقيت تهديدات بعد حبس جعفر العمدة

«الناس بتتخانق معايا».. هكذا كشف الفنان أحمد عبدالله الذي يجسد شخصية كارم فتح الله ضمن أحداث مسلسل جعفر العمدة عن ردود فعل الجمهور بعد قرار النيابة بحبس جعفر العمدة 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة جلب مواد مخدرة من لبنان.

وقال أحمد عبدالله في تصريحات خاصة لـ الوطن إنه تلقى تهديدات من الجمهور مفادها: «سيب جعفر العمدة بدل ما نجيلك»، مضيفا أن هذه الحالة تعكس الشعبية الجارفة التي يتمتع بها محمد رمضان بين الناس، وارتباطهم الشديد بشخصية جعفر العمدة.

وتابع ضاحكاً: الفكرة إنهم بيهددوني وأنا بتضرب منه، وربنا يستر من ردود أفعالهم، بدأت أخاف من توحدهم معاه ليزعلوا مني من اللي لسه هيحصل.

تفاصيل أحداث الحلقة 19 من جعفر العمدة

وشهدت الحلقة 19 التي عرضت، اليوم، على قناة دي ام سي دراما، قرار النيابة بحبس جعفر العمدة 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة جلب مخدرات لمصر من لبنان، وذلك بعد تفتيشه داخل مطار القاهرة أثناء عودته رفقة زوجته "عايدة" وتجسد دورها الفنانة زينة.

قائمة أبطال مسلسل جعفر العمدة

ويشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، طارق النهري، منذر رياحنة، عصام السقا، دعاء حكم، أحمد فهيم، جوري بكر وكوكبة من النجوم، من تأليف وإخراج محمد سامي.