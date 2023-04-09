أحمد عبدالله يكشف كواليس سحل سيد بـجعفر العمدة.. حضناه بعد المشهد

كشف الفنان أحمد عبدالله، كواليس مشهد سحل أحمد فهيم على يد منذر رياحنة ضمن أحداث الحلقة 18 من مسلسل جعفر العمدة، المعروض حاليًا عبر قناة dmc.

وقال أحمد عبدالله في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن تتابع الأحداث في المسلسل جعل هذا المشهد عظيمًا، مضيفًا: «المخرج محمد سامي خلق حالة من العزل عند سيد، الذي يجسد دوره الفنان أحمد فهيم، وتحديدا حينما رأى زوجته وداد مع شوقي داخل منزلهما، ما دفعه للذهاب إلى منزل الأخير، وهنا كانت الفرصة عظيمة أمام شوقي وشقيقه كارم للانتقام من عائلة جعفر العمدة».

وتابع: «قام شوقي بسحل سيد أمام الجميع، فكان مشهدًا جللًا رأيت تأثيره في أعين الفنانة الكبيرة هالة صدقي، وذلك من فرط تقمصها لشخصية الملكة صفصف».

وبسؤاله عما فعله أبطال جعفر العمدة مع الفنان أحمد فهيم بعد مشهد السحل، رد قائلاً: أحمد فهيم قدم المشهد بعبقرية واقتدار، وقمنا باحتضانه وتقبيله عقب انتهائه من تصويره.

تفاعل كبير مع الحلقة 18 من مسلسل جعفر العمدة

وحازت الحلقة 18 من مسلسل جعفر العمدة على تفاعل كبير من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تصاعد الأحداث بشكل كبير، ودخول المسلسل في مرحلة جديدة من الصراع بين عائلتي جعفر العمدة وفتح الله.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

ويشارك في مسلسل جعفر العمدة، محمد رمضان، هالة صدقي، مي كساب، منة فضالي، زينة، إيمان العاصي، عصام السقا، جوري بكر وكوكبة من النجوم، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.