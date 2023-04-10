مسلسل جعفر العمدة الحلقة 19.. أحمد داش يتشاجر مع كارم فتح الله

شهدت الحلقة 19 من مسلسل جعفر العمدة، حبس محمد رمضان 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد ضبطه وبحوزته «هيروين» في مطار القاهرة.

أحداث الحلقة 19 من مسلسل جعفر العمدة

وذهب أحمد داش، إلى منزل جعفر العمدة، ولكنه لم يتمكن من العثور على أحد من أسرته، ويقوم «كارم فتح الله»، بإخباره بإن محمد رمضان سيموت قريبا، وأنه تم القبض عليه بقضية مخدرات، وتشاجرا سويا، ليقوم شقيقه منذر رياحنة «شوقي فتح الله»، ووالده طارق النهري، بالتدخل ومنعهم من التشاجر.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة

تتضمن قائمة ‎مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc اليوم، العرض الأول الساعة 10:15 مساء، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي؛ الأولى الساعة 5 فجرا، والأخرى الساعة 9:45 صباحا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض الساعة 6:20 مساء، وتعاد الحلقة 1:30 صباحا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.