مسلسل جعفر العمدة الحلقة 19.. كارم فتح الله يوزع شربات لسجن محمد رمضان

بدأت الحلقة 19 من مسلسل جعفر العمدة، بوصول زينة إلى منزل جعفر العمدة بالسيدة زينب، وهي تبكي وتخبرهم أن محمد رمضان تم القبض عليه، بسبب حيازته مواد مخدرة «هيروين».

أحداث الحلقة 19 من مسلسل جعفر العمدة

وتنتقل الأحداث إلى النيابة، حيث يتم التحقيق مع محمد رمضان، ويقوم بإنكار حيازته هذة المواد المخدرة، وانه لا يعلم من أين جاءت في شنطته، ولكن يصدر قرار بحبس جعفر العمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتذهب هالة صدقي، لزيارة محمد رمضان في الحبس، وتقوم بمحاولة التخفيف عن حزنه، ويطلب منها عدم زيارته مرة أخري، وانه سيخرج ويقوم بتلقين عائلة فتح الله درسا قاسيا، ليجلب حق شقيقه.

ويقوم كارم فتح الله، بتوزيع شربات على أهالى منطقة السيدة زينب، بسبب زواج شقيق شوقي فتح الله، عقب خروجه من السجن، وتقكره هالة صدقي بما عمله جعفر العمدة به.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.