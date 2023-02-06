انخفاض سعر كيلو الدقيق في فروع المجمعات الاستهلاكية.. أقل 3 جنيهات

تضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية، الدقيق بسعر مخفض للمواطنين من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى المحافظات والبالغ عددها 1300 مجمع استهلاكي يوفر السلع لجميع المواطنين سواء حاملي البطاقات التموينية أو غير الحاملين لها.

سعر كيلو الدقيق في فروع المجمعات الاستهلاكية

ويشهد سعر كيلو الدقيق الذي تنتجه مطاحن وزارة التموين، ويتم ضخه للمواطنين في فروع المجمعات الاستهلاكية 17 جنيها للكيس المعبأ وزن 1 كيلو جرام، وذلك بتخفيض أكثر من 3 جنيهات عن سعر الدقيق في السلاسل التجارية الخاصة والذي يتخطى 20 جنيها.

صرف التموين من المجمعات الاستهلاكية

فيما توفر وزارة التموين للمواطنين حاملي البطاقات، إمكانية صرف التموين الشهري لكل بطاقة من فروع المجمعات الاستهلاكية خاصة التي يتوافر فيها ماكينة صرف السلع التموينية لقراءة بيانات البطاقة ومعرفة حصص السلع المخصصة لها، وذلك بسرط تبعية محافظة إصدار بطاقة التموين للمحافظة الكائن بها المجمع الاستهلاكي.

مواعيد صرف السلع التموينية لحاملي البطاقات

وبدأت وزارة التموين منذ الأول من شهر فبراير الجاري صرف مستحقات التموين للأسر حاملي البطاقات التموينية من منافذ بقالي التموين ومنافذ مشروع جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية، كما يستمر صرف التموين يوميا منذ الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء حتى أخر يوم في الشهر.