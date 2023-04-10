«التموين»: صرف حصة 3 أيام مسبقة من الدقيق للمخابز بسبب إجازة عيد الفطر

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، منح المخابز البلدية حصة 3 أيام مسبقة من الدقيق للمخابز البلدية، بسبب إجازة المطاحن خلال فترة عيد الفطر 2023، لتنظيم عمل المخابز والمطاحن خلال أيام الإجازة وتحديد كميات حصص الدقيق المقرر صرفها للمخابز، بسبب منح العاملين بالمطاحن إجازة لمدة 3 أيام وهي 21 و22 و23 أبريل.

التموين: إجازة المطاحن 3 أيام

وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، قرارا بشأن صرف الحصة التموينية قبل إجازة عيد الفطر، وجاء في نص القرار الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه: «منح المطاحن التموينية إجازة لمدة 3 أيام متتالية يوم 21 و22 و23 أبريل وعلى المطاحن التي لا ترغب في الحصول على إجازة إخطار مديرية التموين المختصة»، وألزم القرار مديريات التموين بتحديد أيام الإجازات المخطط منحها للمخابز، بحد أقصى يوم 16 أبريل.

بيانات المخابز الممنوحة إجازة

وألزمت وزارة التموين، المديريات بأن تقوم بإرسال ملفا إلكترونيا لشركة تطبيقات الكروت الذكية «سمارت»، وكذلك الوزارة، على أن يتضمن الملف على بيانات المخابز الممنوحة إجازات فقط، مشددا على عدم قيام مديريات التموين بتسجيل إيقاف تشغيل المخابز الممنوح لها إجازة خلال الفترة من 21 أبريل حتى 22 أبريل على نظام إدارة المخابز بالمديرية.

حصة الدقيق للمخابز في العيد

كما نص القرار على أن تقوم شركة تطبيقات الكروت الذكية بتحديد كميات الدقيق المخصصة للمخابز عن أيام 12 و22 و23 أبريل 2023 طبقا لمتوسط المبيعات اليومية لآخر يوم عمل للمخابز قبل الخصم على أن يتم إتاحة صرفها مع أيام 18 و19 و20 أبريل.