نائب محافظ البحيرة تشارك في حفل إفطار جماعي لـ1200 عامل نظافة «صور»

شاركت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، في الإفطار الجماعي السنوي الذي تنظمه المحافظة بمجمع دمنهور الثقافي لأكثر من 1200 عامل نظافة والعاملين بالوحدات المحلية والديوان العام.

حفل إفطار جماعي لعمال النظافة في البحيرة

وهنأت نائب محافظ البحيرة الحضور بشهر رمضان المعظم، وأعربت عن سعادتها بتواجدها بين العمال وتناولها وجبة الإفطار معهم كونهم ركيزة أساسية في المجتمع وعرفانا بدورهم البارز والمسئولية الكبيرة التي تقع على عاتقهم في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المحافظة.

وأكدت «بلبع» على أن هذا الإفطار يأتي في إطار التواصل المستمر بين العمال كونهم جزءا من منظومة متكاملة تعمل كأسرة واحدة في جميع المناسبات الاجتماعية والدينية لخلق بيئة عمل إيجابية بين العمال.

وأشارت إلى أن المحافظة تقدم الدعم الكامل والمستمر لرفع كفاءة منظومة النظافة ورعاية ودعم العاملين بها.

إشادة بجهود عمال النظافة

كما أشادت بجهود العمال الملموسة في العمل تحت مختلف الظروف والأجواء، مؤكدة على استمرار المحافظة في تقديم كافة سبل الدعم لاستكمال ودفع العمل بما ينعكس بشكل إيجابي على المظهر الحضاري للمحافظة.

وكرمت نائب محافظ البحيرة 161 من العاملين بقطاع النظافة بمدن ومراكز المحافظة، وتم منحهم شهادات تقدير لجهودهم الملموسة في الارتقاء بمنظومة النظافة.