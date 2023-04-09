عُمرة هدية لأقدم بائع جرائد في حفل إفطار «مستقبل وطن» في بني سويف

نظّمت أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، حفل إفطار جماعي لأكثر من 1350 من أهالينا الأولى بالرعاية والأطفال الأيتام، ضمن مبادرة «هنفطر ونفرح أهالينا»، التي أطلقها حزب مستقبل وطن على مستوى الجمهورية، بحضور قيادات الحزب في المحافظة وبعض أعضائه في المراكز، حيث جرى تقديم جائزة عُمرة لأقدم بائع جرائد في المحافظة.

مستقبل وطن بني سويف: حاولنا إدخال الفرحة على أهالينا

وقال النائب حسام العمدة، أمين حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، إن حفل الإفطار الجماعي الذي نظمه الحزب وجمع أهالينا من الأولى بالرعاية والأيتام استهدف إدخال الفرح والبهجة في نفوسهم، وتحقيق الترابط والتلاحم وبناء الإنسان في ظل الجمهورية الجديدة.

رحلة عمرة لأقدم بائع جرائد في بني سويف

من جانبه قال الدكتور شريف عبدالمنعم، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف، إن حفل الإفطار الجماعي تضمن تجهيز مائدة لإفطار 1350 للأطفال الأيتام، والأسر الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية، بحضور قيادات الحزب في المحافظة وبعض أعضائه في المراكز، ضمن مبادرة «هنفطر ونفرح أهالينا»، والتي أطلقها الحزب على مستوى الجمهورية، وعقب الإفطار تم توزيع جائزة عمرة مدفوعة التكاليف بالكامل مقدمة من حزب مستقبل وطن للحاج عابدين محمد عبدالرحمن، أقدم بائع جرائد في المحافظة، والذي بلغ عمره 93 عامًا، وما زال يمارس مهامه.