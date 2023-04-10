تنظيم حفل إفطار جماعي لـ100 طفل يتيم وأسرهم في مطروح (صور)

نظمت جمعية خيرية بمطروح حفل إفطار جماعي في حديثة كليوباترا، بحضور 100 من الأطفال الأيتام وأسرهم، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء آمون مرتضى أبو عمر رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي.

دعم الأطفال الأيتام

وقالت الدكتورة رانيا رضوان، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية، لـ«الوطن»، إننا ندعم الأيتام على مستوى محافظة مطروح على مدار العام، من خلال فعاليات كساء في الأعياد والمناسبات وكذلك حفل الإفطار في شهر رمضان، بمشاركة قيادات المحافظة.

دعم الأكثر احتياجا في مطروح

كما أكدت على تنظيم جوالات ميدانية لتفقد الأيتام والأرامل والمطلقات في قرى ونجوع مراكز ومدن محافظة مطروح الثمانية، مضيفة أن الجمعية تقوم بحفر آبار لتجميع مياه الأمطار وتوفير مصدر لمياه الشرب، بالإضافة إلى عمل أسقف للمنازل وتركيب وصلات مياه لأكثر من 30 منزلا، بجانب دعم الحالات المرضية بإجراء عمليات جراحية على نفقة الجمعية، وتقديم الدعم الشامل والكامل للأيتام والأسر الأكثر احتياجا.