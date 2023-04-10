مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19.. آسر ياسين يقترب من الوصول إلى أبو دعاء

ينقل أبو أسامة (وليد فواز) رأي حكيم (فتحي عبد الوهاب) لـ أبو دعاء زعيم التنظيم الإرهابي (بهاء ثروت)، خلال أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19، في أن يقوموا بعمليات إرهابية ضد الجيش، ولكن يخبره أبو دعاء أنه يحاول التواصل مع قيادات التنظيم خارج سيناء ولكنه يجد مشكلة في برنامج التشفير حيث لا يرد أحد على رسائله.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19

ويطلب أبو دعاء من أبو أسامة جمع أكبر عدد من الرجال للقيام بعملية كبيرة يملئ صداها العالم، بينما يخبره أبو أسامة أن الوضع الحالي لا يسمح بذلك ولكن يوافقه بعد تصميمه، خلال أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19، ويطلب من أحد الرجال أن يتواصل جيع الرجال مع أبو الحارث وينفذوا كل ما يطلبه منهم.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19.. الجيش يقترب من زعيم التنظيم الإرهابي

نجح رجال الأمن من تحديد 7 أماكن يتحرك فيهم أبو دعاء، منهم نقطتين لن يخرج عنهم في جنوب الشيخ زويد بعد استبعاد 5 نقاط، وذلك ضمن أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19، ويخبرهم المقدم خالد (أسر ياسين) أن أبو دعاء شخص ذكي وشكاك إلى أبعد حد وبالتلي لن يكون متواجد في أي من المكانين الذين تم تحديدهم، ولكنه سيكون موجود في المكان الذي به أقل نشاط لاسلكي في جنوب العريش.