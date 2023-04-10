مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 18.. العثور على الرائد نور تحت الانقاض

نجحت قوات الجيش، في مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 18 في العثور على الرائد نور صلاح (عمرو يوسف) تحت الأنقاض أثناء تمشيط الشيخ زويد بعد الأحداث، وتم نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى، ويهاتف إبراهيم (أحمد حسني صالح) المقدم خالد (آسر ياسين) ليطمئنه على الحالة الصحية للرائد نور، حيث قال الأطباء إن أصابته كبيرة ولكنها ليست خطيرة.

ويرتب المقدم خالد لنقل الرائد نور إلى مستشفى الجلاء العسكري بأقصى سرعة، ضمن أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 18، كما يهاتف أسرته لطأئنتهم على حالته الصحية، بينما تقف الدكتورة آمنة (ميرنا نور الدين) أمام غرفة نور وهي تبكي خوفا عليه.

أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 18

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 18.. التكفيريون في ورطة بعد أحداث الشيخ زويد

على الجانب الآخر، يخبر أحد أفراد التنظيم الإرهابي زعيم التنظيم (بهاء ثروت) أن دوريات الجيش تمشط كل منطقة في رفح والشيخ زويد والعريش، خلال مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 18، مما يجعلهم في ورطة وبسبب ذلك لا يستطيعون التحرك أو نقل المصابين إلى أماكن خاصة بهم لتلقي العلاج، بينما اختفى أبو أسامة (وليد فواز) وحكيم (فتحي عبدالوهاب) تمامًا.