مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19.. هل يكتشف حكيم سر قتل زوجته؟

ينتظر الجمهور عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم على قناة ON، ومن المقرر أن تشهد الحلقة عددا من الأحداث المشوقة خاصة بعد النهاية التي شهدتها الحلقة الماضية، بقتل زوجة حكيم (فتحي عبدالوهاب) على يد رجال التنظيم الإرهابي، وجعل موتها يبدو وكأنّ الجيش هو من قام به لضمان ولائهم له.

وتكشف أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19 عن مصير حكيم بعد وفاة زوجته، وهل سيعلم أنّ أبو دعاء (بهاء ثروت) وأبو أسامة (وليد فواز) وراء قتلها، وكيف سيتعامل مع الأمر.

أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19

موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19

يعرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19، على قناة ON في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم، وتعرض بعدها بساعة على قناة ON دراما، أما الإعادة تكون في تمام الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي، وتعاد مرة تانية في تمام الساعة العاشرة صباحا.