الكتيبة 101 الحلقة 19.. عمليات حق الشهيد تكسر شوكة التنظيم الإرهابي

يكشف المقدم خالد (آسر ياسين) وجود زعيم التنظيم الإرهابي أبو دعاء (بهاء ثروت) في جنوب العريش، ضمن أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19، وذلك خلال مراقبة النشاط اللاسلكي للتنظيم في الشهور السابقة، بينما يخبره الظابط أحمد عبد العزيز أن عمليات حق الشهيد بمراحلها الثلاث أكدت انكماش التنظيم بشكل كبير، وأن القوات نجحت في إثبات نفسها وسيطرتها على شمال ووسط سيناء.

أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19

ويقول المقدم خالد إن التنظيم الإرهابي خلال أقل من سنة لم يعد قادرا على تنظيم عمليات كبيرة، وذلك ضمن أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19، مما يعنى أن لديهم عجز في مصادر التمويل والسلاح، وأصبح الهدف الرئيسي أمامهم الوصول لـ أبو دعاء.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19.. إسلام يستعد للإرتباط

على الجانب الأخر، يطلب إسلام (إسلام حافظ) من الرائد نور (عمرو يوسف) اتخاذ خطوة جدية في مسألة ارتباطه بالدكتورة آمنة (ميرنا نور الدين)، ضمن أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 19، لأنه يرغب في اتخاذ خطوة مماثلة تجاه فتاة تتمرن تجديدف برفقته في النادي.