ينتظر المتابعون موعد إعادة مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON، خاصة الذين فاتهم مشاهدة العرض الأول للمسلسل، وذلك قبل ساعات من عرض الحلقة المقبلة المذاعة في تمام الساعة التاسعة مساءً على قناة ON، التي تشهد الكثير من المفاجآت والأحداث.

موعد إعادة مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON

ويبدأ موعد إعادة مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON، في تمام الساعة الـ3 من فجر اليوم التالي، أما الإعادة الثانية تكون في تمام الساعة العاشرة صباحًا، كما يُعاد المسلسل بعد عرضه الأول على ON دراما في تمام الـ10 مساءً، ثم يعاد مرتين في صباح اليوم التالي على القناة نفسها، ما بين الـ4:15 فجرًا، والـ8 صباحًا.

أبطال مسلسل الكتيبة 101

مسلسل الكتيبة 101 يعد ملحمة وطنية لرصد وقائع الجماعات الإرهابية في سيناء، ويشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين، من أبرزهم آسر ياسين، وعمرو يوسف، ونهال عنبر، ولبلبة، ورشا مهدي، وغيرهم من النجوم، المسلسل من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة.