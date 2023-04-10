تجديد حبس عاملين سرقا مليون جنيه من خزينة مصنع بالعاشر

قرر قاضي المعارضات بالشرقية تجديد حبس عاملين 15 يوما بتهمة سرقة مليون جنيه من خزينة مصنع يعملان فيه بمدينة العاشر من رمضان.

بلاغ بسرقة خزينة مصنع

كانت وزارة الداخلية أصدرت بيانات أعلنت خلاله كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية، بورود بلاغ من صاحب مصنع بكسر باب الحجرة المتواجد بها خزينة حديدية وسرقتها وبداخلها مبلغ مالي قرابة مليون جنيه.

القبض على مرتكبي الواقعة

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية أن وراء ارتكاب الواقعة عاملان بذات المصنع ومقيمان بمحافظة الشرقية.

وأشار البيان إلى أنه عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقررا بأنهما بتاريخ الواقعة توجها للمصنع بالسيارة قيادة أحدهما وقاما بسرقة الخزينة ولاذا بالهرب، وقاما بكسر باب الخزينة واستوليا على المبلغ المالي بداخلها وتركا الخزينة، وذلك بأحد المناطق بدائرة قسم شرطة ثاني العاشر من رمضان.

وأرشد المتهمان عن جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، والسيارة المشار إليها وهي سيارة ملاكي ملك زوجة أحدهما، كما أكدا إنفاقهما باقي المبلغ المالي على متطلباتهما الشخصية.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.