جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة جنوب سيناء 2023 الترم الثاني

اعتمد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة جنوب سيناء 2023 الترم الثاني، وذلك بعدما عرض محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، جداول امتحانات الصفوف الدراسية للتعليم الأساسي والثانوي عليه.

وقال محافظ جنوب سيناء في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تقرر عقد اجتماع تنسيقي بحضور الجهات المعنية لوضع خطة تأمين امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني والتي ستبدأ بعد عيد الفطر المبارك بأيام قليلة.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في جنوب سيناء 2023

في نفس السياق، أكد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، صدق على جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023 وفقاً للخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضح عقل أن امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء 2023 الترم الثاني ستبدأ السبت 13 مايو المقبل وتنتهي الخميس 18 مايو، وتستمر لـ6 أيام.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء أن امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة جنوب سيناء 2023 الترم الثاني ستبدأ السبت 13 مايو كالتالي:

- السبت 13 مايو: امتحان اللغة العربية مدته ساعتين ونصف، يليه الخط العربي الإملاء.

- الأحد 14 مايو: امتحان اللغة الإنجليزية مدته ساعتين فقط، يليه امتحان التربية الدينية.

- الاثنين 15 مايو: امتحان الهندسة والتربية الفنية.

- الثلاثاء 16 مايو: امتحان جبر وإحصاء وكمبيوتر تكنولوجيا المعلومات.

- الأربعاء 17 مايو: امتحان الدراسات الاجتماعية.

- الخميس 18 مايو: امتحان مادة العلوم.