الموسيقار خالد حماد: موسيقى جعفر العمدة والكتيبة 101 مختلفتان تماما

أعرب الموسيقار خالد حماد عن سعادته لنجاح موسيقاه التصويرية التى قدمها خلال شهر رمضان الكريم فى مسلسلي الكتيبة 101 وجعفر العمدة اللذان يعرضا حاليا.

خالد حماد قدم موسيقى مسلسل الكتيبة 101

قال حماد لـ«الوطن»: «العمل على الموسيقى التصويرية كان يتم قبل بدء التصوير، حيث كنت أجلس مع المخرج وأعرف منه تفاصيل العمل، وأهم وأبرز ملامح الشخصيات المشاركة فى العمل، وينقل لي المخرج كافة التفاصيل الدقيقة التى لابد من تقديمها أثناء التصوير، لكي يخلق لدي التصور الكامل الذي أعمل عليه خلال صنع الموسيقى التصويرية».

خالد حماد قدم موسيقى جعفر العمدة

وعن اختلاف موسيقى المسلسلين، قال: «الحمد الله أن العملين اللذين عملت عليهما مختلفين عن بعضهما البعض، فالأول عمل اجتماعي بشكل خاص له بيئة وشكل معين نفذه بدقة المخرج محمد سامي والفنان محمد رمضان، والعمل الثاني عمل عسكري وطني له نوع موسيقى والآلات موسيقية خاصة به لأنه يقدم إيقاعات وحماسا في طريقة صناعة الموسيقى».