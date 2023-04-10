«التموين» توجه المديريات بتكثيف الرقابة على الأسواق ومراقبة الأسعار

وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مديرياتها على مستوى المحافظات، بشن حملات تفتيش يومية مكثفة على الأسواق بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر؛ للتأكد من عرض وتوافر جميع السلع، سواء السلع التموينية في منافذ صرف التموين، أو السلع الغذائية الحرة في الأسواق والمحال والمجمعات الاستهلاكية.

حملات رقابية لضبط الأسواق

ونوهت وزارة التموين، في تعليماتها لمديري المديريات، بضرورة أن تشهد الأسواق رقابة مشددة لضبط المتلاعبين من التجار ومنع احتكار أي سلعة، سواء كانت سلعة تموينية أو سلعة غذائية حرة، مشيرة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد التجار محتكري السلع.

ضخ السلع في الأسواق

وتكثف وزارة التموين، حاليا من ضخ السلع في الأسواق، مؤكدة على توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية مثل «الزيت والسكر والأرز والمكرونة»، إذ تستمر عملية الضخ اليومي للسلع من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية لاستمرار إتاحة السلع الغذائية وغير الغذائية والمجمدة في فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة من أجل بيعها للمواطنين بأسعار مخفضة عن الأسعار المتداولة في الأسواق بنسبة تخفيض تصل إلى 30%، فضلا عن تشديد الرقابة على بيع السلع للمواطن بالأسعار المدونة في فواتير البيع الضريبية.