المصيلحي يعلن رقم واتساب وزارة التموين لاستقبال الشكاوى والتحقيق فيها

رقم واتساب وزارة التموين، أعلنه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وهو ذاته رقم خدمة واتساب لجهاز حماية المستهلك، والذي يتم من خلال استقبال شكاوى المواطنين ضد التجار المتلاعبين بالأسعار أو بقالي التموين والمخابز المتلاعبين بحصص البطاقة التموينية وأسعار سلع التموين.

رقم واتساب وزارة التموين

ورقم واتساب وزارة التموين هو 9999 7777 015 وهو ذات رقم واتساب جهاز حماية المستهلك، إذ خصصت وزارة التموين نافذة واتساب واحدة لتلقي شكاوى المواطنين والتحقيق فيها من قبل جهاز حماية المستهلك ومفتشي وزارة التموين، فضلا عن التواصل مع مقدمي الشكاوي لإبلاغهم بنتيجة التحقيق في الشكوى المقدمة منهم ضد التجار.

الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك

ويعد الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 من أهم الطرق الحكومية للإبلاغ عن مخالفات التجار أو التضرر من أي عملية شرائية للمواطنين.

وتوفر الحكومة أيضا خدمة منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والتي يتم التواصل عليها من خلال الخط الساخن 16528 للتقدم بأي شكوى ضد أي جهة من المواطنين.

وتشهد الأسواق في الفترة الحالية حملات رقابية وتموينية مكثفة بين الجهات الثلاثة «مفتشي وزارة التموين، ومفتشي حماية المستهلك، ومباحث التموين»، لضبط الأسواق خلال فترة الأعياد وشهر رمضان ووقف تلاعب التجار بالأسعار.