هل تعمل المخابز في عيد الفطر؟.. اعرف قرار وزارة التموين

هل تعمل المخابز في عيد الفطر؟ من أهم الخدمات التي يحتاجها أصحاب البطاقات التموينية من أجل صرف العيش البلدي المدعم المخصص لهم على بطاقة التموين يوميا والتي تنتجه المخابز البلدية الخاضعة تحت إشراف وزارة التموين.

هل تعمل المخابز في عيد الفطر؟

وردا على تساؤل المواطنين حول، هل تعمل المخابز في عيد الفطر؟، نوهت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أنَّ هناك مخابز ستتقدم بطلب الحصول على إجازة لمديرية التموين ومخابز أخرى ستعمل كما هي، موضحة في نص قرارها حول تحديد آلية عمل المخابز والمطاحن خلال فترة عيد الفطر المبارك 2023، أنَّ مديريات التموين ترسل ملفًا إلكترونيًا لشركة تطبيقات الكروت الذكية «سمارت» وكذلك الوزارة، على أن يتضمن الملف على بيانات المخابز الممنوحة إجازات فقط، مشددًا على عدم قيام مديريات التموين بتسجيل إيقاف تشغيل المخابز الممنوح لها إجازة خلال الفترة من 21 أبريل حتى 22 أبريل على نظام إدارة المخابز بالمديرية.

حصة الدقيق للمخابز في العيد

وتصرف وزارة التموين حصة 3 أيام مسبقة من الدقيق للمخابز بسبب إجازة المطاحن في العيد، إذ ألزمت وزارة التموين شركة تطبيقات الكروت الذكية بتحديد كميات الدقيق المخصصة للمخابز عن أيام 12 و22 و23 أبريل 2023 طبقا لمتوسط المبيعات اليومية لآخر يوم عمل للمخابز قبل الخصم على أن يتم إتاحة صرفها مع أيام 18 و19 و20 أبريل.

وللاطلاع عن نص قرار وزارة التموين والتي أقرت فيه منح المطاحن إجازة 3 أيام وتحديد حصة الدقيق للمخابز من هنــــا.