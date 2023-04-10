ٱمطار خفيفة في الإسماعيلية وانخفاض درجات الحرارة

شهدت محافظة الإسماعيلية سقوط أمطار خفيفة خلال الساعات القليلة الماضية، مع تغير في حالة الطقس على مدار اليوم، ونشاط واضح للرياح وانخفاض درجات الحرارة عن الأيام الماضية.

وسجلت محافظة الإسماعيلية اليوم 24 درجة مئوية للعظمى، فيما سجلت درجة الحرارة الصغرى 14 درجة مئوية في انخفاض عن درجات الحرارة التي سجلتها المحافظة على مدار اليومين الماضيين، والتي تجاوزت 30 درجة مئوية.

تحذيرات من نشاط الرياح

وظهر نشاط واضح للرياح في مدينة الإسماعيلية والمراكز والمدن ظهر اليوم الاثنين بالتزامن مع انتشار الغيوم والسحب المنخفضة، فيما حذرت الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة الإسماعيلية المواطنين من نشاط الرياح خلال الساعات القليلة المقبلة وزيادتها على الطرق السريعة والصحراوية.

وناشدت البيانات الرسمية لديوان عام محافظة الإسماعيلية المواطنين الابتعاد عن أعمدة الإنارة والمنازل المتهالكة والأشجار لعدم تعريض حياتهم للخطر، ولحين هدوء حركة الرياح.

أمطار رعدية على بعض المحافظات

وأشارت صور الأقمار الصناعية بحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى بداية تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من أقصى غرب البلاد يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة تغزر أحيانا.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تمتد السحب الرعدية الممطرة لتشمل باقي السواحل الشمالية الغربية مع تقدم الوقت، ويكون الوجه البحري تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة خلال فترات المساء.