سقوط أمطار خفيفة على عدة مناطق ساحلية بشمال سيناء

سقطت أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية بمدينة العريش، وتكاثرت الغيوم بسماء المنطقة واختفت الشمس بشكل تام، كما انخفضت درجات الحرارة بجميع المناطق.

تقلبات مناخية بشمال سيناء

وأكد المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش، في بيان له، أن هناك تقلبات مناخية لمدة 4 أيام قادمة ستتساقط بها أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة، وتكاثر السحب، مع توقعات بهبوب رياح باردة وأخرى محملة بالأتربة.

وأضاف المرصد المناخي أن درجات الحرارة انخفضت بمعدل درجتين عن أمس، مع وجود توقعات بوصول درجات الحرارة إلى 20 درجة مئوية خلال الساعات القليلة القادمة.

متابعة تطورات الطقس بشمال سيناء

ومن جهة أكد مجلس مدينة العريش في بيان له أن المجلس في حالة استنفار دائم بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي والمديريات ورؤساء الأحياء لمتابعة التطورات لحظة بلحظة.

وأضاف البيان، أنه حتى اللحظات لم يتم تسجيل أي شكاوى للمواطنين بسبب الأجواء المناخية، وعمال النظافة قاموا بتنظيف بيارات الصرف الصحي، وتم العمل على إزالة الرمال والأوراق بشكل عادي من مجرى تصريف المياه.

تنظيف الشوارع الرئيسية بالمدينة

وفي مدينة الشيخ زويد، واصل عمال النظافة العمل على تنظيف الشارع الرئيسي ومنطقة سوق الثلاثاء، وطريق المدينة الكوثر من ناحية القسم ومجلس المدينة.