«تموين كفر الشيخ»: تحرير 28 مخالفة في حملات على الأسواق

أكد عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بمحافظة كفر الشيخ، تكثيف الحملات على الأسواق والمحلات، موضحا أنه حال ضبط أسماك ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، أو مخالفات للبيع خارج التسعيرة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي تصل لحد غلق المنشأة المخالفة.

تحرير 28 محضرا

وأوضح «حبيب» في تصريحات لـ«للوطن»، أن الحملات التموينية على مدار 24 ساعة تمكنت من تحرير 28 محضر مخالفات تموينية، سواء لحالات البيع على غير المقرر من التسعيرة والغش تجاري لبعض السلع، وكذلك ضبط بعض من الأسماك غير الصالحة للاستخدام الآدمي لدى بعض المحلات المتخصصة لبيع الأسماك.

مخالفات تموينية متنوعة

وأضاف وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، أن الحملات التموينية تمكنت من ضبط عدد 8 محاضر تموينية لغش تجاري في بعض السلع واللحوم، و20 محضرا للبيع خارج التسعيرة المقررة لبعض السلع الغذائية والألبان، وكذلك لعدم الإعلان عن السعر المقرر لتلك المنتجات لدى أصحاب المحال التجارية المخالفين في هذا الصدد، وذلك بإجمالي 28 محضرا تموينية.