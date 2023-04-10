سوق الكانتو الحلقة 19.. أمير كرارة يلوم أسرة «فاطمة» بسبب خطبتها من «رشاد»

عرضت الحلقة 19 من مسلسل سوق الكانتو على قناة dmc الذي يخوض بطولته أمير كرارة، بمشاركة نخبة من نجوم الفن، ليستكمل تصاعد أحداثه وكشف الألغاز التي استعرضتها الحلقات السابقة.

بدأت الحلقة 19 من المسلسل بمشهد مقابلة «طه» أمير كرارة، لعمته «نبوية» سلوى عثمان وزوجها، ليلومهما على خطبة «فاطمة» مها نصار، أرملة شقيقه، لـ«رشاد» فتحي عبدالوهاب، لتبرر عمته بأنه أصبح كبير السوق، لكن «طه» يقاطعها بأن «رشاد» كان لصًا قبل أن يصبح كبير السوق، ليتدخل «شحاتة» محمود البزاوي، وينفعل على «طه» ويخبره أن أمر خطوبة «فاطمة» ليس من شأنه، ويرافقه «رشاد» الذي يطلب التسامح والسلام من «طه» ولكن الأخير يرفض.

عيشة تعاتب والدتها

وفي مشهد مختلف، تظهر «عيشة» ثراء جبيل، وهي تعاتب والدتها باكية على توجيه كامل اهتمامها بشقيقها «طه» حتى أنها باعت ذهبها لتساعده، مشيرة إلى أنها كانت تعتقد أن والدتها سوف تبيع ذهابها لتجهيزها للزواج، لكن والدتها نفت ما قالته «عيشة» وانفعلت عليها بسبب اتهامها بإهمالها.

سوق الكانتو

يعرض «سوق الكانتو» حصريًا طوال شهر رمضان على قناة dmc في الساعة 9 مساء، ويعاد الساعة 2 صباحا والساعة 1 ظهرا، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 11.15 مساء والاعادة الساعة 10.30 صباحاً والساعة 3.15 عصراً، بجانب عرضه على منصة watch it الساعة 9.30 مساء.