سوق الكانتو الحلقة 18.. راوية تقرر بيع حصتها بالسوق بعد خلافها مع طه

شهد مسلسل سوق الكانتو الحلقة 18 العديد من الأحداث المثيرة، لتزداد منافسته في دراما رمضان 2023، إذ طلبت راوية «مي عز الدين» من رشاد «فتحي عبدالوهاب» مساعدتها في البحث عن مشتري لبيع نصيبها في السوق، وجاء ذلك بعد معرفتها حقيقة ما يخفيه عنها من علاقته السابقة بدهب «ندى موسى»، وأيضا تجارته في الخمر، ونشوب خلاف بينهما بسبب ذلك.

مواعيد مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو، أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافسة في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة ويُعرض يوميًا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساءً، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 مساءً، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

فريق عمل مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، ومي عز الدين، وفتحي عبدالوهاب، وأحمد صلاح حسني، ومها نصار، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وشيرين، وتامر نبيل، ثراء جبيل، وسلوى عثمان، وضياء عبدالخالق، وأحمد التهامي، وشريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.