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 موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة DMC اليوم الاثنين

كتب:

محمد أيمن سالم
03:59 ص | الإثنين 10 أبريل 2023
مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو

يبحث الجمهور عن موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة DMC اليوم الاثنين، بطولة الفنان أمير كرارة، والفنانة مي عز الدين، الذي يُعرض خلال شهر رمضان 2023، حيث شهدت الحلقات السابقة تسارعًا للأحداث بشكل شيق.

 

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة DMC اليوم الاثنين

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة DMC اليوم الاثنين الساعة 9 مساءً، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرًا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

ويترقب الجمهور ما سيحدث في الحلقة 19 من مسلسل سوق الكانتو، خاصة بعد الحوار الذي دار بين «طه القماش» أمير كرارة، و«رشاد الحرامي» فتحي عبدالوهاب، بعد أصبح «رشاد بيه».

أبطال مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبدالعزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبدالخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.

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