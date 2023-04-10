تحرير 149 مخالفة تموينية لمخابز بلدية في بني سويف

كشف المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، عن تحرير 149 مخالفة ومحضر ضد مخابز بلدية مدعمة وبقالي التموين خلال الحملات التي شنتها المديرية بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك على مدار الأسبوع.

محاضر تموينية متنوعة ضد مخابز بلدية

وقال عبدالله، في تصريحات صحفية اليوم، إنه تم تحرير 14 مخالفة لمخابز بلدية، بواقع 14 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 47 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 30 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، 31 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، 6 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، 9 محاضر لعدم صرف بون للمواطنين، بجانب 9 محاضر للتصرف في 714 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، ومحضرين لتجميع 8 جوال دقيق والتحفظ على المضبوطات قبل بيعها بالسوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.

تحرير 32 محضرا لعاملين في الجزارة والمواد الغذائية

وأشار إلى أن تلك الحملات التي جرت على مدار أسبوع في بني سويف تمكنت من تحرير32 محضرا للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية صادر من وزارة الصحة للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية.

ضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري

من جهته، وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا.