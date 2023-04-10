انتشار سيارات شفط مياه الأمطار في شوارع الإسماعيلية.. ورفع حالة الطوارئ

انتشرت سيارات رفع المياه وفرق الطوارئ في شوارع محافظة الإسماعيلية، خلال الساعات القليلة الماضية بالتزامن مع تساقط بعض الأمطار على مدينة الإسماعيلية والمراكز المختلفة مساء اليوم الاثنين.

وتواجدت سيارات رفع المياه في ميدان الممر بحي ثان الإسماعيلية وشوارع حي ثان وشارع محمد علي بحي أول الإسماعيلية، إلى جانب انتشارها بشوارع حي ثالث ومنطقة الشيخ زايد والشارع التجاري.

انتشار فرق الطوارئ بالإسماعيلية بسبب الأمطار

وانتشرت فرق الطوارئ في العديد من الشوارع الرئيسية والفرعية في محافظة الإسماعيلية وعدد من المراكز والمدن، فيما وجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بالربط مع الشبكة الوطنية للطوارئ للتدخل العاجل حال وجود أي طارئ.

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة في منطقة القناة المواطنين من التواجد أسفل الأشجار أو أعمدة الإنارة خلال الساعات المقبلة بسبب سرعة الرياح، فيما حذرت المواطنين من أمطار متوقعة خلال الساعات المقبلة.

الأرصاد الجوية: أمطار خفيفة على الإسماعيلية

وشهدت محافظة الإسماعيلية أمطارا خفيفة خلال الساعات القليلة الماضية مع تغير في حالة الطقس على مدار اليوم، مع نشاط واضح للرياح وانخفاض درجات الحرارة عن الأيام الماضية، حيث سجلت 24 مئوية للعظمى، فيما سجلت درجة الحرارة الصغرى 14 درجة مئوية.