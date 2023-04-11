صلاة العيد الساعة كام 2023 في الأقصر؟.. «البحوث الفلكية» تجيب

يتزايد اهتمام المسلمين في محافظة الأقصر خلال هذه الأيام بمعرفة موعد صلاة عيد الفطر 2023، خاصة مع اقتراب موعد العيد وانتهاء شهر رمضان المبارك خلال أيام قليلة، ويصبح السؤال المنتشر بين أبناء المحافظة: صلاة العيد الساعة كام 2023 في الأقصر؟

صلاة العيد الساعة كام 2023 في الأقصر

وحسب التوقيتات الفلكية، أجاب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، على سؤال: صلاة العيد الساعة كام 2023 في الأقصر؟.. وأنها ستكون في تمام الساعة 5:47 صباحا.

صلاة العيد الساعة كام 2023 في الأقصر.. متابعة الاستعدادات

وبمجرد الإعلان عن موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الأقصر، بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر الاستعداد لاستقبال عيد الفطر، وأعلن الشيخ سيد عبدالدايم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، أن المديرية تتابع أعمال تجهيزات ساحات الصلاة والمساجد التي ستخصص لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر، مضيفا أنه سيتم تكثيف أعمال النظافة بمحيط المساجد والساحات.

استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الفطر في الأقصر

وأشار إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة فعاليات العيد الفطر على مدار الساعة، فضلًا عن إلغاء إجازات العاملين في المديرية والإدارات التابعة لها، ووضع خطة متكاملة بالتنسيق بين كافة الإدارات.

وبالتزامن مع اقتراب موعد عيد الفطر وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطري والشؤون الصحية ومباحث التموين، بتكثيف الحملات على محال الجزارة والأسواق والمطاعم، ومحال بيع الطيور والدواجن الحية، وضبط المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.