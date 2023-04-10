مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 19.. الدكتور عجيب في قمة سعادته

شهدت الحلقة 19 من مسلسل يحيى وكنوز2، أحداثا كبرى ومشوقة، بدأت بإبداء الدكتور عجيب سعادة بالغة لحدوث أمر ما، إذ أنه وعلى حد قوله أوشك على الوصول للوقت الذي يستطيع فيه الاستغناء عن كلمة السر التي يملكها يحيى من أجل الحصول على ما يريد، وهو أن يصل إلى شيء يجعله يسافر إلى أي زمن في العصر المصري القديم.

مواعيد عرض مسلسل يحيى وكنوز 2

وتعرض قناة DMC مسلسل يحيى وكنوز 2 يوميًا، في تمام الساعة 6:15 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 7:30 من صباح اليوم التالي، كما يعرض المسلسل على قناة dmc دراما، في تمام الساعة 10:30 مساءً، ويعاد أيضًا في الـ1:30 من ظهر اليوم التالي، ويعرض أيضًا على منصة Watch IT.

ومسلسل يحيى وكنوز موجه للأطفال، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو من بطولة أصوات عدد من النجوم، من بينهم خالد سليم وعصام السقا وأحمد العوضي وأحمد صلاح حسني ومحمد ثروت وإسلام جمال.

وعرضت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم متابعته.