رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ضبط 111 حالة إشغال في حملة مكبرة بالإسكندرية

كتب:

محمد بركات
11:41 م | الإثنين 10 أبريل 2023
وزارة الداخلية - أرشيفية

وزارة الداخلية - أرشيفية

رصدت الأجهزة الأمنية تداول منشور عبر موقع «فيس بوك»، مدعوم بصور ومقطع فيديو تضرر خلاله أحد الأشخاص من قيام الباعة الجائلين بالافتراش بنهر الطريق بمنطقة باكوس الإسكندرية مما يعيق حركة المرور والمشاة.

بالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية بحملة أمنية بالمنطقة محل الشكوى؛ للحد من ظاهرة الباعة الجائلين، أسفرت جهودها عن ضبط 111 حالة إشغال، و34 حالة إزالة حواجز حديدية وأسمنتية.

وجار استمرار الحملات لضبط ما يستجد من مخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

اقرأ المزيد:

غلق 10 منشآت والتحفظ على 800 حالة إشغال متنوع بأحياء الإسكندرية

غلق 5 منشآت والتحفظ على 566 حالة إشغال في حملات مكبرة بالإسكندرية

غلق 13 منشأة والتحفظ على 830 حالة إشغال متنوع في حملات بالإسكندرية

التحفظ على 678 حالة إشغال متنوع وغلق منشآت مخالفة في حملات بالإسكندرية
بقلم محمد بركات