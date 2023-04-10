ضبط 111 حالة إشغال في حملة مكبرة بالإسكندرية

رصدت الأجهزة الأمنية تداول منشور عبر موقع «فيس بوك»، مدعوم بصور ومقطع فيديو تضرر خلاله أحد الأشخاص من قيام الباعة الجائلين بالافتراش بنهر الطريق بمنطقة باكوس الإسكندرية مما يعيق حركة المرور والمشاة.

بالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية بحملة أمنية بالمنطقة محل الشكوى؛ للحد من ظاهرة الباعة الجائلين، أسفرت جهودها عن ضبط 111 حالة إشغال، و34 حالة إزالة حواجز حديدية وأسمنتية.

وجار استمرار الحملات لضبط ما يستجد من مخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.