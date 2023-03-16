غلق 10 منشآت والتحفظ على 800 حالة إشغال متنوع بأحياء الإسكندرية

شنت 6 أحياء في الإسكندرية حملات لإزالة الإشغلات والتعديات، ما أسفر عن غلق 10 منشآت والتحفظ على 800 حالة إشغال متنوع.

وأسفرت حملة وحدة التدخل السريع بالمحافظة، تحت إشراف اللواء عمرو عبد المنعم بالاشترك مع حي وسط برئاسة عزة سعد عن ضبط عدد 360 حالة إشغال متنوع و90 حالة هالك، واستهدفت الحملة إزالة الإشغالات في سوق الميرغني وشوارع «كنج عثمان، والخازن، والنبي دانيال، وابن زيتون، وأمام إحدى المستشفيات».

التحفظ على 92 حالة إشغال متنوع بحي شرق

وقاد اللواء أحمد حبيب، رئيس حي شرق، بالتنسيق مع شرطة المرافق، بقيادة اللوا صلاح أبو الدهب، حملة مكبرة مفاجئة ، بشارعي الجلاء بمنطقة فيكتوريا وميدان الساعة، وجميلة بوحريد بمنطقة الساعة والسيوف.

وأسفرت الحملة عن التحفظ علي 92 حالة إشغال متنوع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المرور والمارة، ومصادرة معدات الباعة الجائلين بالطريق العام.

وشهد حي أول المنتزه، برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات علي حرم الطريق العام إستهدفت شوارع ميدان الفسحة وعبد السلام عارف، وعلي عبادي، والعيسوي، ومحمد نجيب، وخالد بن الوليد، وإسكندر إبراهيم، و592، ومنطقة الساعة وأسفرت الحملة عن غلق 6 منشأت والتحفظ علي عدد 220 حالة إشغال متنوع.

ونفذ حي ثان المنتزه، برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة لإزالة الإشغالات شملت شارع جمال عبد الناصر، والسوق التجاري، منطقة المعمورة الشاطئ وأسفرت الحملة عن التحفظ علي 62 حالة إشغال متنوع.

التحفظ على 66 حالة إشغال متنوع بحي غرب

وأسفرت حملة حي غرب، برئاسة المهندسة سحر شعبان لإزالة الإشغالات وعربات الباعة الجائلين غلق 4 منشأت والتحفظ علي 66 حالة إشغال متنوع، وشملت الحملة شوارع «الأمان، والاسناوي، وابن طولون، وسيف اليزل، والمكس بمنطقة مينا البصل».

وشهد حي العجمي برئاسة هدى أبو كليلة حملة مكبرة لإزالة الإشغالات شملت طريق إسكندرية مطروح حتي الكيلو 21، وأسفرت عن التحفظ على كميات كبيرة من الإشغالات المتنوعة.

ووفق بيان محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، أتى ذلك في ضوء تشديد اللواء محمد الشريف المحافظ علي رؤساء الأحياء وجميع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف إزالة الاشغالات والتعديات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين مع العمل علي عدم عودتها مرة أخرى.