«تموين سوهاج»: تحرير 110 محاضر لمحال ومخابز مخالفة

قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، إن المديرية شنت عدة حملات لمتابعة الأسعار وضبط الأسواق والتصدي لمخالفات القوانين اللوائح، ورصد شكاوى المواطنين، ما أسفر عن تحرير 110 محاضر تموينية مختلفة.

حملات تموينية مكبرة

وأضاف وكيل تموين سوهاج في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى شن حملات تموينية مكبرة على مستوى المراكز والمدن، بالاشتراك مع ضباط وحدة إدارة مباحث تموين سوهاج في مديرية أمن سوهاج.

محاضر لمخابز بلدية

وتنوعت المحاضر التي جرى تحريرها للمخابز البلدية بين نقص في الوزن، وسلع مجهولة، وتصرف وإيقاف، ومنشأة دون ترخيص، وتجميع بنزين، وسجلات، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم تمكين من تفتيش، وامتناع عن البيع، وفي مجال الأسواق والبترول تنوعت المحاضر بين «جزارة ولحوم مخالفة، وغش تجاري، وتاجر تمويني، وسكر، بوتاجاز».

وأوضح وكيل «تموين سوهاج» أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.