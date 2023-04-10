خبير اقتصادي: أسعار الذهب في مصر ستتراجع قريبا

تشهد أسعار الذهب في مصر الوقت الحالي تذبذبًا كبيرًا في السوق المحلية، وهو ما جعل العديد من الأشخاص يتساءلون عن الأسعار العادلة للذهب، إذ تظل أسعار المعدن مرتفعة على الرغم من انخفاضها عالمياً.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 منذ يوم أمس 2165 جنيها، في حين أن سعر الأوقية عالميا سجل أمس 2008 دولار قبل أن تتراجع لـ1998 دولار اليوم، بينما ظل سعر الجرام في السوق المصرية دون تغيير.

وخلال الفترة الأخيرة ازدادت التصريحات من العديد من المسؤولين عن أن السعر الحالي للذهب غير عادل وغير حقيقي وبه مبالغة.

الأسعار العالمية تشهد انخفاضًا خلال الفترة الحالية

وللتعليق على ذلك قال الدكتور محمد العرف الخبير في شؤون الذهب، إن الفترة الحالية تشهد انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الذهب العالمية، وعليه من المفترض أن تنخفض أسعار السوق المحلي بشكل تلقائي، خاصة مع استقرار سعر الدولار أمام الجنيه مخالفاً بذلك توقعات التجار، إلا أن هذا لم يحدث.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أن ما يحدث هو قيام بعض التجار بأشياء غير قانونية لتسعير الذهب ورفع سعره محليا للاستفادة وتحقيق ربح زائد، حيث يتم شراء الذهب واستيراده من الخارج بالدولار، وهو شيء طبيعي في العديد من الدول، وعليه يتم احتساب سعر الجرام في مصر بالجنيه حيث يتم تحويل السعر بالدولار إلى جنيه وإضافة الدمغات والضرائب والمصاريف على سعر الجرام الأخير للمستهلك.

وأوضح أنه من المؤكد أن يقوم أصحاب وتجار الذهب بخفض أسعاره خلال الفترة المقبلة، حتى لا يصابوا بأي ضرر بسبب توقف عمليات الشراء.

وأكد على أن من يمتلك المال للرغبة في شراء الذهب كوعاء إدخاري من الممكن أن يشتري في الوقت الحالي بنسبة 20% فقط من المبلغ ذهب بالسعر الحالي، وعند الانخفاض يشتري بباقي المبلغ وذلك لأن الذهب سعلة متغيرة دائما وفق الأحداث العالمية، وقد يحدث أي جديد قد يغير مجرى الأسعار العالمية، لذلك يمكن الشراء في الوقت الحالي بجزء من المبلغ الكلي، والانتظار قليلا خلال الأيام المقبلة لانخفاض الأسعار والشراء أيضا.